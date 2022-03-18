Почему закрывается такси «Ситимобил»

Сообщается, что гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев назвал в качестве причины тот факт, что бизнес требует дальнейших инвестиций. По его словам, акционеры вложили немало денег в развитие компании. В некоторых городах она даже смогла достичь почти 30-процентной доли, но этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной. «Ситимобил» по-прежнему требует больших вложений.

Напомним, компания заявила о прекращении работы 11 марта. Она пообещала выполнить все обязательства перед сотрудниками и партнёрами. В частности, работодатель должен уведомить сотрудников об увольнении за два месяца, «выплатить выходное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также среднемесячный заработок на период трудоустройства».