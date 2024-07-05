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Опубликовано 05 июля 2024, 18:02
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«Почта Банк» перейдет от «Почты России» к ВТБ из-за ограниченных ресурсов

И недостаточного финансирования
ВТБ рассматривает возможность консолидирования «Почта Банка», созданного совместно с Почтой России, в связи с недостаточным ИТ-бюджетом и ограниченными ресурсами «Почта Банка», пишет CNews. По словам первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова «Интерфаксу», «Почта Банк» не имеет комплексной продуктовой линейки, включая ипотеку, и обладает ограниченной клиентской базой.
«Почта Банк» перейдет от «Почты России» к ВТБ из-за ограниченных ресурсов

© ВТБ

Пьянов пояснил, что дублирование команд, продуктовых линеек и ИТ-ландшафтов, требующее импортозамещения, не является жизнеспособной стратегией развития розничного бизнеса. ВТБ считает, что «Почта Банк» не может финансировать программы лояльности и поддерживать конкурентоспособные ИТ-бюджеты для разнообразных продуктов и рекламы, которые необходимы для прибыльного развития.

В настоящее время рассматривается несколько сценариев интеграции, включая передачу клиентов на баланс ВТБ или полное слияние. При этом учитываются интересы Почты России, в том числе инфраструктурные платежи Почта Банка.

Почта России подтвердила факт обсуждения, подчеркнув, что финансовые услуги останутся доступными для клиентов, особенно в отдаленных районах, где почтовые отделения зачастую являются единственным доступом к финансовым услугам.

Источник:CNews
Автор:Максим Многословный
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