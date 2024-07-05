«Почта Банк» перейдет от «Почты России» к ВТБ из-за ограниченных ресурсов

Пьянов пояснил, что дублирование команд, продуктовых линеек и ИТ-ландшафтов, требующее импортозамещения, не является жизнеспособной стратегией развития розничного бизнеса. ВТБ считает, что «Почта Банк» не может финансировать программы лояльности и поддерживать конкурентоспособные ИТ-бюджеты для разнообразных продуктов и рекламы, которые необходимы для прибыльного развития.

В настоящее время рассматривается несколько сценариев интеграции, включая передачу клиентов на баланс ВТБ или полное слияние. При этом учитываются интересы Почты России, в том числе инфраструктурные платежи Почта Банка.

Почта России подтвердила факт обсуждения, подчеркнув, что финансовые услуги останутся доступными для клиентов, особенно в отдаленных районах, где почтовые отделения зачастую являются единственным доступом к финансовым услугам.