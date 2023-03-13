Почти 25 млн россиян платили за подписки на музыку и фильмы в 2022 году

18:09, 13 марта 2023
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Почти 25 млн россиян платили за подписки на музыку и фильмы в 2022 годуЭто немало
Центр стратегических разработок и АНО «Диалог» опубликовал доклад, из которого следует, что почти 25 млн россиян платили за подписки на цифровой контент в 2022 году.
Фото: Unsplash
Выручка от подписок составила 180 млрд рублей. При этом от мультиподписок выручка была 59,4 млрд рублей.
Только на музыкальные сервисы подписаны 22,6 млн пользователей, на онлайн-кинотеатры — 11 млн человек, на облачные сервисы — 7,3 млн, на электронные книги — 330 тысяч человек. Годовая выручка от подписок на программное обеспечение составила 2,8 млрд рублей.
В докладе отметили, что количество людей с подписками последние три года растёт высокими темпами.