Почти 25 млн россиян платили за подписки на музыку и фильмы в 2022 году

Выручка от подписок составила 180 млрд рублей. При этом от мультиподписок выручка была 59,4 млрд рублей.

Только на музыкальные сервисы подписаны 22,6 млн пользователей, на онлайн-кинотеатры — 11 млн человек, на облачные сервисы — 7,3 млн, на электронные книги — 330 тысяч человек. Годовая выручка от подписок на программное обеспечение составила 2,8 млрд рублей.

В докладе отметили, что количество людей с подписками последние три года растёт высокими темпами.