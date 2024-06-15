Почти четверть американцев узнает новости из… TikTok

Несмотря на то, что только 15% пользователей TikTok называют получение новостей основной причиной использования приложения, 35% признают, что встречают на TikTok новости, которые они не увидели бы в другом месте.

В отличие от традиционных источников, где новостями обычно делятся друзья или СМИ, пользователи TikTok узнают новости из самых разных источников, включая авторитетов, знаменитостей и незнакомцев.

Такое изменение привычек потребления новостей происходит на фоне растущей обеспокоенности законодателей страны, о чем свидетельствует недавний законопроект, направленный на блокировку, либо насильную продажу, приложения. Всё из-за того, что TikTok принадлежит китайской компании.