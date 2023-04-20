Почти китайский «социальный рейтинг»: у специалистов складов Wildberries появился личный рейтинг

На первом этапе проекта исполнители будут самостоятельно оценивать свое взаимодействие друг с другом, а продавцы будут подключены к системе позже, чтобы оценить уровень обслуживания при отгрузке товаров.

Исполнители с высоким личным рейтингом будут вознаграждены доступом к более ответственным заданиям, таким как работа с хрупкими и ценными предметами. В период тестирования будет использоваться крупнейший склад платформы в Коледино Московской области, а в дальнейшем система будет внедрена во всех логистических центрах.