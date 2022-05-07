Почти миллиард пользователей: Илон Маск поделился прогнозами развития Twitter

В своей презентации Маск заявил, что к 2028 году он увеличит годовой доход Twitter до $26,4 млрд долларов, по сравнению с $5 млрд в прошлом году.

Помимо этого Маск ожидает, что благодаря всем изменениям он сможет увеличить средний доход Twitter на одного пользователя - ключевой показатель для компаний социальных сетей - до $30,22 в 2028 году с $24,83 в прошлом году.

Ну и самое интересное: он ожидает, что общее число пользователей Twitter вырастет с 217 млн на конец прошлого года до почти 600 млн в 2025 году и 931 млн к 2028 году. Большая часть этого роста будет происходить за счет рекламного бизнеса Twitter, включая подписку Twitter Blue. Согласно презентации он ожидает 69 млн пользователей Twitter Blue к 2025 году и 159 миллионов в 2028 году.

К тому же, к 2025 году планируется увеличить количество персонала соцсети на 7 500 человек, до 11 072.

Полные список прогнозов вы можете посмотреть в источнике.