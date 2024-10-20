Почти полноценный мессенджер: Google Сообщения получили настройки профиля

Опубликовано 20 октября 2024, 10:301 мин.
Почти полноценный мессенджер: Google Сообщения получили настройки профиляНастраиваемый опыт
Google Messages получил новую функцию, которая позволяет пользователям настраивать видимость данных в профиле. Пользователи могут выбрать, хотят ли они поделиться своей информацией о профиле со всеми, кому они пишут сообщения, только со своими контактами или ни с кем.
Страница «Ваш профиль», доступная в меню по нажатию на аватар, позволяет пользователям легко управлять настройками общего доступа к профилю. Кроме того, Google обновил свою страницу поддержки, чтобы предоставить подробную информацию о том, как работает эта функция.
Хотя она в настоящее время доступна в последней бета-версии Google Messages, ожидается ее более широкое распространение в ближайшее время.
Google Messages всё ближе к полноценным мессенджерам.