Почти полноценный мессенджер: Google Сообщения получили настройки профиля

Настраиваемый опыт

Google Messages получил новую функцию, которая позволяет пользователям настраивать видимость данных в профиле. Пользователи могут выбрать, хотят ли они поделиться своей информацией о профиле со всеми, кому они пишут сообщения, только со своими контактами или ни с кем.