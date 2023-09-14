Почти все новые приложения в 2023 г. вышли с уязвимостями, от которых нет защиты

По данным компании Mandiant, только в сентябре было зафиксировано 10 «нулевых дней» по сравнению с 60 за первые восемь месяцев этого года. Этот рост значительно превышает среднемесячный показатель для 2023 года. Среди пострадавших приложений - iOS и macOS, Windows, Chrome, Firefox, Acrobat и Reader, Atlas VPN, а также программное обеспечение Adaptive Security Appliance и Firepower Threat Defense компании Cisco.

Общая уязвимость, известная как CVE-2023-4863, затрагивает сотни приложений и кроется в широко используемой библиотеке кода libwebp, разработанной компанией Google. Она способна повлиять на работу широкого спектра сервисов и сейчас находится под пристальным вниманием.

Учитывая, что в этом году уже обнаружено 70 таких уязвимостей, а в 2021 году их было зафиксирован 81, то мы имеем все шансы побить этот рекорд.