Почтовый сервис Superhuman начал делить письма на категории через ИИ

Опубликовано 20 февраля 2025, 22:411 мин.
Почтовый сервис Superhuman начал делить письма на категории через ИИДобавляет функцию категоризации электронной почты
Superhuman, приложение для работы с электронной почтой, вводит функцию автоматической ИИ-маркировки, чтобы помочь пользователям более эффективно организовать свои почтовые ящики. Инструмент самостоятельно сортирует письма по категориям, таким как маркетинг, социальные и новости. Пользователи также могут создавать собственные ярлыки и автоматически архивировать письма, которые им не хочется видеть.
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Генеральный директор компании Рахул Вохра объяснил, что клиенты были разочарованы увеличением количества спама и писем с «холодным» маркетингом. Полагаться на спам-фильтры Gmail и Outlook было недостаточно, поэтому Superhuman создал собственную систему классификации на основе ИИ.
Помимо улучшенной сортировки писем, Superhuman расширяет возможности напоминаний. Теперь, если вы отправляете письмо, ожидая ответа, приложение может автоматически повторить его, если ответа не последовало. Оно даже составляет черновики ответов в вашем стиле письма.