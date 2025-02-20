Почтовый сервис Superhuman начал делить письма на категории через ИИ

Генеральный директор компании Рахул Вохра объяснил, что клиенты были разочарованы увеличением количества спама и писем с «холодным» маркетингом. Полагаться на спам-фильтры Gmail и Outlook было недостаточно, поэтому Superhuman создал собственную систему классификации на основе ИИ.

Помимо улучшенной сортировки писем, Superhuman расширяет возможности напоминаний. Теперь, если вы отправляете письмо, ожидая ответа, приложение может автоматически повторить его, если ответа не последовало. Оно даже составляет черновики ответов в вашем стиле письма.