Под какую музыку россияне просыпаются, тренируются и засыпают. Статистика Яндекса

По данным исследования, для пробуждения слушатели часто включают трек «Somebody’s Watching Me» нидерландского продюсера и диджея Chiko Rose. Среди других популярных песен для утреннего настроения — «Life» от Zivert, «Shake It Off» от Тейлор Свифт и «Cheap Thrills» от Сия.

В режиме «В дороге» лидируют хиты от Рианны и Stromae. Также в топе оказался трек «Komarovo» от DVRST, который он записал для игры Atomic Heart. Для работы подписчики сервиса предпочитают музыку без вокала, например, электронную или LoFi. Во время тренировок пользователи часто слушают песни группы «Король и Шут», а также зарубежные треки вроде «Get Lost» от Джоша Грама и «To The Top» от JTM.

Перед сном слушатели выбирают спокойную музыку, такую как Chill-Fi, музыка для медитаций или композиции от Лиама Томаса, Дэвида Невью и October Child.