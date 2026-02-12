Поддерживаемый основателем Spotify стартап заключил контракты с армией Германии

Helsing — один из крупнейших оборонных стартапов Европы. Компания разрабатывает ударные беспилотники и беспилотный истребитель. Инвестиционная фирма Экa Prima Materia является одним из главных инвесторов проекта, сам он занимает пост сопредседателя. Недавно фонд вложил в компанию около $ 693 млн.

Интересно, что поддержка военных технологий вызвала волну негодования со стороны музыкантов. Так, группы Massive Attack и King Gizzard & the Lizard Wizard уже удалили свою музыку из Spotify в знак протеста. Они заявили, что не хотят, чтобы доходы от творчества косвенно шли на создание оружия.

Spotify же подчёркивает, мол, она не связана напрямую с инвестициями Prima Materia. Эк ушёл с поста генерального директора, хоть и остался председателем совета директоров.