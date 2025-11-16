Поддержку Ubuntu LTS продлили до 15 лет

Такой шаг важен для отраслей, где используются строгие требования к безопасности или специализированное оборудование, пишут СМИ. Так, в этих системах крупное обновление ОС может нарушить процессы, поэтому многие организации предпочитают поддерживать текущую систему как можно дольше.

Legacy-модуль впервые появился в 2024 году и увеличивал срок обслуживания LTS до 12 лет. Он включал 5 лет стандартных обновлений безопасности, 5 лет расширенной поддержки (ESM) и ещё 2 года дополнительного покрытия. Однако из-за растущего спроса Canonical решила продлить общий срок обслуживания до 15 лет.

На протяжении всего этого периода Ubuntu Pro будет обеспечивать защиту ядра, системных компонентов и ключевых пакетов с открытым исходным кодом. Команда безопасности Canonical продолжит выявлять и исправлять уязвимости.