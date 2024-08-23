Подкасты Apple сдали позиции перед YouTube и Spotify

Опубликовано 23 августа 2024, 22:59
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Подкасты Apple сдали позиции перед YouTube и SpotifyА через что слушаете вы?
По данным недавнего исследования, проведенного компаниями Cumulus Media и Signal Hill Insights, Apple Podcasts, некогда лидировавшая в сфере подкастов, сдает позиции конкурентам, таким как YouTube и Spotify.
Несмотря на то, что формат подкастов возник благодаря компании Apple - его название происходит от слов "iPod" и "broadcast" - ландшафт значительно изменился с тех пор, как в 2005 году в iTunes 4.9 появились подкасты.
В настоящее время YouTube стал ведущей платформой для прослушивания подкастов в США: 31 % пользователей предпочитают именно его. За ним следует Spotify с 21 %, а Apple Podcasts отстает на 12 %. Это резкое снижение по сравнению с июлем 2019 года, когда 29 % еженедельных слушателей отдавали предпочтение Apple Podcasts.