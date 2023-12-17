Подлый ход TikTok: пользователей вынудили отказаться от будущей подачи на приложение в суд

Эксперты в области права предполагают, что TikTok стремится избежать массовых арбитражных исков, упрощая споры, чтобы сэкономить миллионы на оплате услуг. Новые условия вызывают опасения по поводу препятствования судебным искам пользователей на фоне растущего внимания к влиянию приложения на детей.

Ранее TikTok уже участвовал в судебных баталиях, в том числе в урегулировании спора о сборе данных на сумму 92 миллиона долларов и победе в деле, связывающем приложение с кончиной ребенка. В то время как федеральные агентства США тщательно проверяют TikTok, его попытка ограничить правовые возможности пользователей может столкнуться с трудностями, и некоторые юристы уже оспаривают обновленные условия.