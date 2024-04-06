Подписчики YouTube TV получили эксклюзивную 25%-скидку на планшет Google Pixel

В электронном письме подписчикам Pixel Tablet позиционируется как «идеальный компаньон для YouTube TV», позволяющий зрителям «наслаждаться YouTube TV дома или в дороге».

Скидка предоставляется в виде уникального кода, который можно использовать в Google Store. Если применить код, то цена планшета Pixel Tablet на 128 ГБ снизится до $ 374,25 с первоначальной цены $ 499, а вариант на 256 ГБ — до $ 449,25 с $ 599.

В то время как весенняя распродажа в Google Store предлагала сопоставимые скидки, они, скорее всего, появятся и у других ритейлеров в будущем. Однако подписчики YouTube TV, желающие воспользоваться эксклюзивным предложением в 25%, должны действовать быстро. Акция заканчивается 1 мая в 23:59 по тихоокеанскому времени, а количество кодов для одного покупателя ограничено.