Подписка ChatGPT Go всего за 5$ вышла ещё в одной стране

ChatGPT Go занимает промежуточное место между бесплатной версией и премиум-подпиской ChatGPT Plus за $20 в месяц. Пользователи получают в 10 раз больше лимитов на отправку запросов, генерацию изображений и загрузку файлов. План также позволяет ChatGPT лучше запоминать предыдущие разговоры, создавая “более персонализированные ответы с течением времени”, сообщил глава разработки ChatGPT Ник Турли.

С момента запуска ChatGPT Go в Индии количество платных подписчиков более чем удвоилось, отметил Турли.

Запуск в Индонезии ставит OpenAI в прямую конкуренцию с Google, который недавно представил здесь подписку AI Plus, пишут СМИ. План Google включает доступ к чат-боту Gemini 2.5 Pro, инструментам для создания изображений и видео, улучшенным функциям ИИ-помощника для заметок NotebookLM, интеграцию с Gmail, Docs и Sheets, а также 200 ГБ облачного хранилища.