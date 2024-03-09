Подписка Google One вряд ли когда-нибудь получит YouTube Premium

Почему YouTube Premium может не появиться в Google One? Самая главная причина является еще и самой банальной. Текущая цена YouTube Premium в $ 13,99, вероятно, включает в себя расходы на обслуживание сервера, пропускную способность, а также выплаты за права на музыку и ее создателей. Предлагать его бесплатно в рамках более дешевого тарифного плана Google One может оказаться нецелесообразным с финансовой точки зрения для Google.

Несмотря на то, что полный пакет кажется маловероятным, более реалистичным сценарием может стать скидка для подписчиков Google One, которые решили дополнительно купить YouTube Premium. Снижение цены на $ 2-$ 3 может стимулировать пользователей подписаться на оба сервиса.

Несмотря на сложности, идея единой комплексной подписки на Google имеет стратегическое значение. Она упростит подписку для пользователей и потенциально повысит популярность всех сервисов Google.

Возможно, в будущем Google рассмотрит многоуровневую модель подписки «все в одном», но пока пользователям придется довольствоваться отдельными подписками или надеяться на скидку.