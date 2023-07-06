Подписку на сервис Spotify больше нельзя купить через App Store

11:25, 06 июля 2023
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Подписку на сервис Spotify больше нельзя купить через App StoreБудьте добры оплачивать напрямую
Spotify объявил, что больше не будет использовать сервисы Apple в качестве способа оплаты услуги Premium-подписки. Стоит отметить, что Spotify не дает новым пользователям подписываться через системы Apple еще с 2016 года, однако старые подписчики могли продолжать оплачивать подписку до сих пор.
Сейчас затронутые пользователи получают электронные письма, уведомляющие их о предстоящем изменении. В конце текущего расчетного периода они будут переведены на бесплатный уровень Spotify. Если они хотят сохранить подписку Premium, им нужно будет повторно подписаться.
Это изменение связано с тем, что Apple взимает 30-процентную комиссию за покупки внутри приложений, в результате чего подписчики Spotify тратили дополнительные средства в месяц.