Подписку на сервис Spotify больше нельзя купить через App Store

Сейчас затронутые пользователи получают электронные письма, уведомляющие их о предстоящем изменении. В конце текущего расчетного периода они будут переведены на бесплатный уровень Spotify. Если они хотят сохранить подписку Premium, им нужно будет повторно подписаться.

Это изменение связано с тем, что Apple взимает 30-процентную комиссию за покупки внутри приложений, в результате чего подписчики Spotify тратили дополнительные средства в месяц.