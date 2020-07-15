Подсчитано, на сколько больше времени люди стали проводить в мобильных приложениях

В новый отчёт Strategy Analytics включены данные по американскому рынку за второй квартал 2020 года. Не исключено, что подобная динамика наблюдается на других рынках.

Аналитики рассказали, что время использования приложений за год выросло на 20 минут в день или более чем на шесть часов в месяц. В основном прирост обеспечили приложения браузеров и соцсетей, в частности Facebook и TikTok (+21%). Однако на первом месте по затратам времени всё же находятся мобильные игры. Что касается приложения YouTube, то в нём пользователи наоборот стали проводить меньше времени — на 12%. Всё потому, что люди сидят дома и смотрят ролики с больших экранов.