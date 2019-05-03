Погибшая во время холокоста девочка «завела» аккаунт в Instagram

Аккаунт называется eva.stories. Он якобы принадлежит 13-летней венгерке Еве Гейман. Контент в аккаунте делается на основе дневниковых записей девочки 1944 года. Историю Евы авторы рассказали в сториз. Всего таких сториз — 70. В них показаны последние несколько месяцев жизни девочки: и её влюблённость в соседского мальчика, и последние дни в Освенциме. Цель проекта – ответить на вопрос: «Что, если бы девочка, пострадавшая от холокоста, имела Instagram».

Спонсировал проект израильский бизнесмен. Полная его стоимость составила несколько миллионов долларов. Сейчас на аккаунт подписаны уже 1,2 миллиона человек. Некоторые сочли проект оскорбительным и неуместным.