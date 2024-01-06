Поигрались и хватит: ИИ-чатбот Google получит платную версию

Вот пример того, что может быть:

Так называемый «Bard Advanced», как сообщается, будет работать на базе Gemini Ultra, верхнего уровня нового семейства LLM от Google. Это обещает значительное обновление по сравнению с нынешним Bard, который работает на среднем уровне Gemini Pro. Ожидайте более острой логики, улучшенных рассуждений и, возможно, более глубоких математических способностей.

Выпустите на волю своего внутренного ученого с помощью Motoko — функции, которая, по слухам, позволит создавать и настраивать собственные ИИ-модели.

В Bard Advanced могут появиться «бонусы» на базе ИИ, которые расширят и улучшат ваши промты, выведут запросы и просьбы на новый уровень.

Ожидается также, что появится новый раздел «Галерея», где будут представлены различные варианты применения ИИ.