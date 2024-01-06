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18:00, 06 января 2024
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Поигрались и хватит: ИИ-чатбот Google получит платную версию

Премиум-функции и подписки

Приготовьтесь к выходу Bard 2.0. Утечка скриншотов и фрагментов кода свидетельствует о том, что Google готовит платную, основанную на подписке версию своей популярной языковой модели, предлагающую расширенные возможности и эксклюзивные функции.

Вот пример того, что может быть:

  • Так называемый «Bard Advanced», как сообщается, будет работать на базе Gemini Ultra, верхнего уровня нового семейства LLM от Google. Это обещает значительное обновление по сравнению с нынешним Bard, который работает на среднем уровне Gemini Pro. Ожидайте более острой логики, улучшенных рассуждений и, возможно, более глубоких математических способностей.

  • Выпустите на волю своего внутренного ученого с помощью Motoko — функции, которая, по слухам, позволит создавать и настраивать собственные ИИ-модели.

  • В Bard Advanced могут появиться «бонусы» на базе ИИ, которые расширят и улучшат ваши промты, выведут запросы и просьбы на новый уровень.

  • Ожидается также, что появится новый раздел «Галерея», где будут представлены различные варианты применения ИИ.

  • Утечка намекает также на возможность устанавливать пользовательские фоны для запросов к Bard, добавляя «индивидуальный» подход к общению с ИИ.

Ценовые модели, официальные даты выхода и даже окончательный набор функций по-прежнему окутаны тайной. Google продолжает хранить молчание, не давая никаких комментариев по поводу слухов.

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