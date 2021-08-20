Поиск Bing при запросе «Chrome» выводит таблицу, где Edge всегда оказывается лучше Chrome

Если ввести в Bing запрос «Chrome», первым делом появляется не ссылка на загрузку браузера Google, а большая карточка-сравнение, где Edge неизменно оказывается победителем.

В таблице Edge отмечен синими галочками по всем пунктам, тогда как напротив Chrome стоят серые крестики. Microsoft подчеркивает преимущества своего браузера: встроенный VPN, система вознаграждений, ИИ-персонализация и «рекомендация Microsoft» как более безопасного варианта для Windows 11.

Даже описание под заголовком напоминает, что Edge работает «на той же технологии, что и Chrome, но с доверием от Microsoft».

Рядом размещены быстрые ссылки на YouTube, Gmail, WhatsApp и Netflix — тонкий намёк, что всё это прекрасно работает и в Edge, поэтому загружать Chrome незачем.

Даже если пользователь прокрутит страницу вниз и перейдёт на официальный сайт Google, сверху появится баннер Edge, отталкивающий блок загрузки Chrome. В итоге попытка скачать браузер конкурента превращается в многоступенчатую «игру в кошки-мышки».