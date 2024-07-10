Поиск личной информации в темной паутине Google станет бесплатным

Отчет о «темной паутине» будет сканировать нелегальные источники, чтобы обнаружить случаи, когда личные данные пользователей, такие как имена, адреса, номера телефонов и учетные записи электронной почты, могли быть скомпрометированы. Этот «проактивный мониторинг» направлен на защиту пользователей от кражи личных данных, утечки информации и других угроз кибербезопасности, распространенных в «темной паутине».

Аналогичные сервисы таких платформ, как Proton Mail и LastPass, уже обеспечивают мониторинг темной паутины, предупреждая пользователей о компрометации учетных данных. Но к решению Google «привыкнуть» легче, учитывая распространенность их сервисов.