Поиск личной информации в темной паутине Google станет бесплатным

Опубликовано 10 июля 2024, 22:30
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Поиск личной информации в темной паутине Google станет бесплатнымСервис мониторинга дарквеба
Google объявила о планах расширить к концу месяца доступ к своему сервису мониторинга темной паутины, который ранее был эксклюзивом для участников Google One, для всех пользователей в 46 странах. Новая функция будет интегрирована в страницу Google «Результаты о вас» на myactivity.google.com.
Отчет о «темной паутине» будет сканировать нелегальные источники, чтобы обнаружить случаи, когда личные данные пользователей, такие как имена, адреса, номера телефонов и учетные записи электронной почты, могли быть скомпрометированы. Этот «проактивный мониторинг» направлен на защиту пользователей от кражи личных данных, утечки информации и других угроз кибербезопасности, распространенных в «темной паутине».
Аналогичные сервисы таких платформ, как Proton Mail и LastPass, уже обеспечивают мониторинг темной паутины, предупреждая пользователей о компрометации учетных данных. Но к решению Google «привыкнуть» легче, учитывая распространенность их сервисов.