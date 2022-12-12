Поиск Mail.ru всё: теперь будут использоваться технологии Яндекса

С ноября в графе поиска на mail. ru стала отображаться надпись «Поиск Яндекса». Известно, что с 2004 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год VK использовала поиск Google, в 2007-2009-х — Яндекс. С 2013 года компания перешла на собственные технологии. Теперь она от них отказалась.

Как пояснили в VK, после завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой Яндекса.