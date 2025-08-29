Поиск работника, диспансеризация: предложены новые цифровые сервисы для Госуслуг

Опубликовано 29 августа 2025, 23:121 мин.
Якутские специалисты предложили новые цифровые сервисы для Госуслуг
Команда специалистов из Якутии разработала новые сервисы для Госуслуг в сферах здравоохранения, культуры и занятости. Их инициативы были представлены заместителям министров республики на стратсессии с Минцифры.
Сначала сервисы будут тестироваться на платформе «ГосТех», а к концу 2026 года они станут доступны по всей стране.
Цифровая карта диспансеризации
Этот проект заменит бумажные анкеты при диспансеризации на электронные. Пациенты смогут проходить опрос онлайн, что ускорит визит к врачу и сделает процесс удобнее.
Земский работник культуры
Сервис поможет решить проблему нехватки кадров в культурной сфере. Он включает интерактивную карту вакансий, автоматический подбор подходящих предложений и уведомления для выпускников профильных вузов о возможностях трудоустройства.
Инструмент поиска целевых категорий граждан
Платформа будет собирать и анализировать данные соискателей и работодателей, чтобы быстро находить людей, подходящих для конкретных вакансий.