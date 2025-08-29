Поиск работника, диспансеризация: предложены новые цифровые сервисы для Госуслуг

Сначала сервисы будут тестироваться на платформе «ГосТех», а к концу 2026 года они станут доступны по всей стране.

Цифровая карта диспансеризации

Этот проект заменит бумажные анкеты при диспансеризации на электронные. Пациенты смогут проходить опрос онлайн, что ускорит визит к врачу и сделает процесс удобнее.

Земский работник культуры

Сервис поможет решить проблему нехватки кадров в культурной сфере. Он включает интерактивную карту вакансий, автоматический подбор подходящих предложений и уведомления для выпускников профильных вузов о возможностях трудоустройства.

Инструмент поиска целевых категорий граждан

Платформа будет собирать и анализировать данные соискателей и работодателей, чтобы быстро находить людей, подходящих для конкретных вакансий.