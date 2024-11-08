Поисковая империя Google оказалась в руках Дональда Трампа

Опубликовано 08 ноября 2024, 12:451 мин.
Поисковая империя Google оказалась в руках Дональда ТрампаВ свете дела DOJ по антимонопольному законодательству
После президентских выборов в США позиция будущего главы страны Дональда Трампа по монополии Google попала во внимание экспертов. Они считают, что его влияние может повлиять на исход дела Министерства юстиции (DOJ) по антимонопольному делу. Трамп, который критиковал Google за якобы манипуляцию результатами поиска против него, недавно заявил, что разбиение поискового бизнеса Google может быть не лучшим решением.
Хотя он обещал ограничить власть Google, Трамп предложил, что разрушение гиганта технологий может нанести ущерб конкуренции США с Китаем, который зависит от таких компаний, как Google, для технологического превосходства.
DOJ предложило возможные меры для устранения монополии Google, включая разбиение компании, но пока не приняло окончательного решения. Комментарии Трампа повторяют аргументы Google, которая утверждает, что разбиение компании может нанести ущерб интересам США в глобальной технологической гонке, особенно в таких областях, как искусственный интеллект.