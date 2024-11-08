Поисковая империя Google оказалась в руках Дональда Трампа

Хотя он обещал ограничить власть Google, Трамп предложил, что разрушение гиганта технологий может нанести ущерб конкуренции США с Китаем, который зависит от таких компаний, как Google, для технологического превосходства.

DOJ предложило возможные меры для устранения монополии Google, включая разбиение компании, но пока не приняло окончательного решения. Комментарии Трампа повторяют аргументы Google, которая утверждает, что разбиение компании может нанести ущерб интересам США в глобальной технологической гонке, особенно в таких областях, как искусственный интеллект.