Поисковик Bing? ИИ-помощник Windows Copilot? Теперь это одно и то же

Поисковик Bing? ИИ-помощник Windows Copilot? Теперь это одно и то жеПутаницы станет лишь больше
Неожиданный поворот - Microsoft начала ребрендинг, преобразовав Bing Chat в Copilot. Этот шаг направлен на консолидацию опыта Copilot, предлагая единый интерфейс для удобной навигации. Bing, теперь известный как Copilot, обещает интегрированный поиск и чат. Для тех, кто предпочитает общаться отдельно, Copilot представляет специальную платформу в стиле ChatGPT по адресу copilot.microsoft.com.
Microsoft поясняет, что этот переход является частью стратегии, направленной на повышение доступности и упрощение работы с Copilot. Ребрендинг распространяется не только на Bing Chat, но и на Bing Chat Enterprise, который теперь называется Copilot Pro.
Эта версия предназначена для подписчиков Microsoft 365 и обеспечивает повышенную защиту коммерческих данных в чате.