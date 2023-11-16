Приложения
13:56, 16 ноября 2023
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Поисковик Bing? ИИ-помощник Windows Copilot? Теперь это одно и то же

Путаницы станет лишь больше

Неожиданный поворот - Microsoft начала ребрендинг, преобразовав Bing Chat в Copilot. Этот шаг направлен на консолидацию опыта Copilot, предлагая единый интерфейс для удобной навигации. Bing, теперь известный как Copilot, обещает интегрированный поиск и чат. Для тех, кто предпочитает общаться отдельно, Copilot представляет специальную платформу в стиле ChatGPT по адресу copilot.microsoft.com.

Microsoft поясняет, что этот переход является частью стратегии, направленной на повышение доступности и упрощение работы с Copilot. Ребрендинг распространяется не только на Bing Chat, но и на Bing Chat Enterprise, который теперь называется Copilot Pro.

Эта версия предназначена для подписчиков Microsoft 365 и обеспечивает повышенную защиту коммерческих данных в чате.

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