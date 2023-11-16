Поисковик Bing? ИИ-помощник Windows Copilot? Теперь это одно и то же

Microsoft поясняет, что этот переход является частью стратегии, направленной на повышение доступности и упрощение работы с Copilot. Ребрендинг распространяется не только на Bing Chat, но и на Bing Chat Enterprise, который теперь называется Copilot Pro.

Эта версия предназначена для подписчиков Microsoft 365 и обеспечивает повышенную защиту коммерческих данных в чате.