Поисковик DuckDuckGo научили скрывать изображения, созданные ИИ

Опубликовано 20 июля 2025, 06:001 мин.
Поисковик DuckDuckGo научили скрывать изображения, созданные ИИМожно “закрыть глаза”
Поисковик DuckDuckGo добавил новую функцию: теперь можно скрывать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), из результатов поиска.
Многие пользователи жаловались, что такие картинки мешают найти настоящие фотографии. В ответ на это команда DuckDuckGo добавила фильтр. Чтобы им воспользоваться, нужно выполнить поиск, перейти во вкладку "Картинки", затем выбрать в новом выпадающем меню пункт "ИИ-изображения" и установить опцию "скрыть".
Также фильтр можно включить в настройках поиска, выбрав «Скрыть изображения, созданные ИИ».
Фильтр основан на открытых списках блокировки, таких как "nuclear list" от uBlockOrigin и Huge AI Blocklist. Полностью избавиться от ИИ-картинок он не поможет, но их станет заметно меньше.
DuckDuckGo также заявил, что в будущем добавит больше подобных фильтров, но пока подробностей нет.