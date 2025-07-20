Поисковик DuckDuckGo научили скрывать изображения, созданные ИИ

Многие пользователи жаловались, что такие картинки мешают найти настоящие фотографии. В ответ на это команда DuckDuckGo добавила фильтр. Чтобы им воспользоваться, нужно выполнить поиск, перейти во вкладку "Картинки", затем выбрать в новом выпадающем меню пункт "ИИ-изображения" и установить опцию "скрыть".

Также фильтр можно включить в настройках поиска, выбрав «Скрыть изображения, созданные ИИ».

Фильтр основан на открытых списках блокировки, таких как "nuclear list" от uBlockOrigin и Huge AI Blocklist. Полностью избавиться от ИИ-картинок он не поможет, но их станет заметно меньше.

DuckDuckGo также заявил, что в будущем добавит больше подобных фильтров, но пока подробностей нет.