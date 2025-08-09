Пока OpenAI откатывает релиз GPT-5, Apple решила перейти на него в iOS и macOS

Опубликовано 09 августа 2025, 14:331 мин.
Пока OpenAI откатывает релиз GPT-5, Apple решила перейти на него в iOS и macOSНеловко вышло
OpenAI недавно представила ChatGPT-5 — самую продвинутую версию своего искусственного интеллекта. Сейчас в Apple Intelligence (например, в Siri и других функциях) используется версия GPT-4o, но скоро это изменится. Сама OpenAI при этом откатывает обновление.
© Apple
По данным 9to5Mac, Apple внедрит GPT-5 в финальные версии iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26, которые начнут выходить уже в следующем месяце.
С помощью Apple Intelligence вы можете через Siri общаться с ChatGPT, получать ответы на вопросы, использовать инструменты для написания текстов и «визуальный интеллект» с управлением камерой. Сейчас все эти функции работают на GPT-4o, но после обновления они перейдут на GPT-5.
Но вот пользователям ChatGPT на основе GPT-5 не понравился совсем. Настолько, что компании пришлось откатывать изменения, хоть и временно.