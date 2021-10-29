Пока закрыты рестораны: заказ еды навынос теперь есть прямо в Яндекс.Картах

Чтобы сделать заказ в Яндекс.Картах, нужно открыть открыть меню поиска и выбрать пункт «Еда с собой». Затем приложение покажет все доступные рестораны в городе, которые работают навынос. После этого нужно открыть карточку понравившегося ресторана, выбрать «Заказать с собой» и найти в меню подходящие блюда. Оплатить заказ можно прямо в Картах. С 1 ноября пользователи начнут получать за это кешбэк баллами Яндекс Плюса.

Кроме того, Яндекс.Еда временно отменила комиссию для ресторанов за заказы навынос. Компания считает, что благодаря новым мерам предприниматели смогут увеличить продажи. В Яндекс.Картах появилась возможность заказывать еду навынос. По данным Яндекс.Еды, заказы навынос увеличились после первого дня ограничений в Москве.