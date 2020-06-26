Показано, что будет, если много раз пропустить фото через FaceApp

Как оказалось, флешмоб делается не веселья ради, а для того, чтобы обнажить проблему гендерных стереотипов в обществе. Пользовательницы утверждают, что своими фото показывают, как стандарты красоты стирают лица женщин.

Стоит отметить, что это уже не первая волна популярности приложения FaceApp. В 2019 году все пользовались «состаривающим» фильтром, а теперь — фильтром, который делает из кого угодно девушку.

«Нейросеть обучали живые люди, присваивая изображением критерии „женственности“ и “мужественности“, то есть, источник её алгоритмов — живые стереотипы», — рассказала идейная вдохновительница флешмоба.

В сети набралось уже много примеров работы фильтра: