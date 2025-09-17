Приложения
Похоже, американский TikTok будет использовать китайские алгоритмы

Дональд Трамп заявил, что его администрация договорилась с Китаем о сохранении работы TikTok в США. Однако остаётся неясным, кто будет контролировать главный элемент приложения — алгоритм, который формирует ленту видео.
Замглавы китайского регулятора кибербезопасности сообщил, что условия сделки предполагают «лицензирование алгоритма и других технологий» ByteDance. Это породило мнение, что американская версия TikTok всё же будет использовать китайский алгоритм.

Переговоры прошли в Мадриде между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном. По предварительному плану американские активы TikTok должны перейти к новым владельцам в США.

В США опасаются, что через алгоритм власти Китая могут незаметно влиять на контент. TikTok неоднократно отрицал передачу данных или цензуру по указанию Пекина.

