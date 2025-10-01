Похоже, Google блокирует ИИ-ответы на запросы о деменции Трампа

Похожие ограничения действуют для запросов о деменции, болезни Альцгеймера и старческой слабости, касающихся Трампа. Для других президентов поведение Google отличается: например, на вопросы о Байдене AI Mode выдает краткие ответы с пояснением, что на основе открытой информации нельзя точно сказать, есть ли у него деменция, и подтверждает отсутствие официального диагноза. Аналогично, на запросы о Бараке Обаме AI Overview сообщает, что нет доказательств деменции.

Представитель Google заявил, что AI Overview и AI Mode не дают ответы на все запросы, и иногда система выбирает показывать только ссылки вместо генерации ответа. При этом причины «блокировки» информации о Трампе не раскрываются.