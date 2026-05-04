Похоже, магазин видеоигр GameStop купит eBay

Генеральный директор GameStop Райан Коэн якобы хочет превратить свою компанию в «гиганта стоимостью под 100 миллиардов долларов».

GameStop сейчас переживает не лучшие времена: в этом году закрыто более 400 магазинов в США, а годовая выручка составила 3,6 миллиарда долларов. У eBay выручка почти втрое больше — 11,1 миллиарда. Однако GameStop впервые за несколько лет получил операционную прибыль (232 миллиона долларов), что, мол, «даёт надежду на восстановление».

Подробностей сделки пока нет. Неясно, каким образом GameStop сможет профинансировать такое приобретение. Тем не менее, после появления новости акции обеих компаний выросли.