Похоже, Microsoft устала платить за чужие нейросети

Опубликовано 09 июля 2026, 21:331 мин.
Похоже, Microsoft устала платить за чужие нейросетиКомпания переходит на свои модели
Использование самых мощных ИИ-моделей обходится очень дорого. Настолько, что даже Microsoft начала искать способы сэкономить. По данным Bloomberg, компания всё чаще использует собственные модели MAI вместо сторонних разработок OpenAI и Anthropic.
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На свои модели переводят и обработку десятков тысяч запросов в неделю в Excel и Outlook. Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман на этом фоне заявил, что Anthropic «крайне дорога», и не только они ищут альтернативы.
В компании также признают, что многие сотрудники тратят «миллионы долларов» на токены для ИИ.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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