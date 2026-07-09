Похоже, Microsoft устала платить за чужие нейросети

На свои модели переводят и обработку десятков тысяч запросов в неделю в Excel и Outlook. Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман на этом фоне заявил, что Anthropic «крайне дорога», и не только они ищут альтернативы.

В компании также признают, что многие сотрудники тратят «миллионы долларов» на токены для ИИ.