Похоже, у Маска отберут товарный знак «Twitter»

Основатель проекта Стивен Коутс заявил, что цель не в ностальгии, а в восстановлении «общественной площадки для общения». Если их ходатайство будет успешно, команда планирует запустить платформу под адресом www.twitter.new. Пользователи, несмотря на то, что решения нет, уже могут резервировать свои никнеймы на новой платформе.

Юридическая база Operation Bluebird строится на том, что X не использует эти торговые марки, а значит, не имеет на них законного права. Теперь X Corporation нужно доказать, что термины «Twitter» и «tweet» всё ещё активно применяются в их бизнесе.

Маловероятно, что Илон Маск сдаст торговые знаки без «серьёзного юридического сопротивления».