Похоже, в ИИ-чатботе Google появится реклама

На недавнем отчёте о доходах за первый квартал 2026 года представитель Google Филипп Шиндлер заявил, что компания «открыта» к идее размещения рекламы в Gemini, пишут СМИ. Пока что спешки нет. Но в режиме AI Mode уже тестируются рекламные вставки. Кроме того, реклама появляется и в ИИ-резюмировании поиска.

Ранее Google утверждала, что не планирует добавлять рекламу в Gemini. Однако за последние месяцы позиция компании изменилась. Главная причина — деньги, несмотря на то, что у Gemini уже есть платные подписки. Да и Google имеет за плечами сотни миллионов пользователей других сервисов компании.