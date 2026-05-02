Похоже, в ИИ-чатботе Google появится реклама

Опубликовано 02 мая 2026, 05:421 мин.
Похоже, в ИИ-чатботе Google появится рекламаДаже в «чистом» чате
Чат-бот Gemini Google долгое время отличался простым и чистым интерфейсом. Рекламы там тоже не было. Но это может измениться.
© Ferra.ru
На недавнем отчёте о доходах за первый квартал 2026 года представитель Google Филипп Шиндлер заявил, что компания «открыта» к идее размещения рекламы в Gemini, пишут СМИ. Пока что спешки нет. Но в режиме AI Mode уже тестируются рекламные вставки. Кроме того, реклама появляется и в ИИ-резюмировании поиска.
Ранее Google утверждала, что не планирует добавлять рекламу в Gemini. Однако за последние месяцы позиция компании изменилась. Главная причина — деньги, несмотря на то, что у Gemini уже есть платные подписки. Да и Google имеет за плечами сотни миллионов пользователей других сервисов компании.