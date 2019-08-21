Покупать товары с AliExpress теперь можно прямо во «ВКонтакте»

С помощью сервиса пользователи «ВКонтакте» могут посмотреть весь ассортимент AliExpress, оплатить заказы и оформить доставку. Кроме того, соцсеть планирует ввести уникальные предложения для продавцов из России. В целом, она надеется создать экосистему, в которой пользователи смогут «делиться своим опытом покупок и находить интересные товары».

Ранее представители AliExpress рассказывали, что рассчитывают удвоить аудиторию маркетплейса в течение года за счёт интеграции с «ВКонтакте».

Запустить сервис можно по этой ссылке. При открытии с десктопной версии соцсети пользователю предложат отправить быструю ссылку на мобильный телефон.