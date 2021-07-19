Полезная функция WhatsApp на смартфонах Samsung сломалась

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Полезная функция WhatsApp на смартфонах Samsung сломаласьКомпания обещает всё исправить
В телефонах Samsung есть функция Dual Messenger, которая позволяет установить две отдельных копии мессенджера. Так можно пользоваться двумя аккаунтами WhatsApp на одном смартфоне. К сожалению, опция перестала нормально работать у некоторых пользователей.
На смартфонах Galaxy появился баг, который не позволяет отправить файл, сохранённый на телефоне, через WhatsApp в режиме Dual Messenger. Более того, пользователи не могут даже открыть файлы, полученные через WhatsApp. Проблема наблюдается в WhatsApp версии 2.21.10.16 (или более поздних). Samsung уже пообещала исправить проблему в будущих обновлениях ПО.
До тех пор компания рекомендует отправлять файлы из галереи через кнопку Share и вторую копию WhatsApp. Чтобы открывать файлы, полученные в мессенджере, Samsung советует переслать их в первую учётную запись WhatsApp и открывать оттуда.