Полезная функция WhatsApp на смартфонах Samsung сломалась

На смартфонах Galaxy появился баг, который не позволяет отправить файл, сохранённый на телефоне, через WhatsApp в режиме Dual Messenger. Более того, пользователи не могут даже открыть файлы, полученные через WhatsApp. Проблема наблюдается в WhatsApp версии 2.21.10.16 (или более поздних). Samsung уже пообещала исправить проблему в будущих обновлениях ПО.

До тех пор компания рекомендует отправлять файлы из галереи через кнопку Share и вторую копию WhatsApp. Чтобы открывать файлы, полученные в мессенджере, Samsung советует переслать их в первую учётную запись WhatsApp и открывать оттуда.