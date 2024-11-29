Полиция ликвидировала «пиратский Netflix», который приносил 250 млн евро в месяц

Власти провели 89 обысков в 15 регионах Италии и 14 дополнительных рейдов в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии, Хорватии и Китае, в которых участвовали 102 подозреваемых. Хорватская полиция выдала 11 ордеров на арест, а в Англии и Нидерландах были выявлены три главных администратора сети.

Нелегальная сеть распространяла «защищенный авторским правом IPTV-контент» с таких платформ, как Sky, Netflix, Amazon Prime, Disney+ и других. Власти изъяли более 2500 серверов, включая ключевую инфраструктуру в Румынии и Гонконге, и конфисковали криптовалюты на сумму 1,65 млн евро.

В ходе двухлетнего расследования были обнаружены зашифрованные каналы связи и поддельные документы, использовавшиеся преступной сетью. По оценкам, ежегодный ущерб, наносимый вещательным компаниям, превышает 10 млрд евро.