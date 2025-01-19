Опубликовано 19 января 2025, 21:521 мин.
Полиция слишком доверилась ИИ — в 15 из 23 случаях нет ручной проверки арестованныхПосле распознавания лиц
Некачественное изображение, загруженное в программу распознавания лиц ИИ, привело к неправомерному аресту Кристофера Гэтлина, 29-летнего отца четверых детей, в США. Несмотря на отсутствие связи с преступлением, Гэтлин провел в тюрьме более двух лет, поскольку не мог позволить себе внести залог в размере 75 000 долларов. Его случай подчеркивает тревожную тенденцию, когда полиция использует инструменты искусственного интеллекта для проведения арестов без дополнительных доказательств, пишут СМИ.
Расследование Washington Post показало, что 15 из 23 полицейских департаментов рассматривали арестованных подозреваемых только на основании совпадений с данными ИИ, часто нарушая свои собственные правила, требующие дополнительных доказательств. Некоторые офицеры рассматривали результаты ИИ как окончательные, а в одном отчете даже назвали совпадение «100-процентной уверенностью».
Случай Гатлина не уникален. По меньшей мере восемь человек были несправедливо арестованы из-за ошибок идентификации ИИ. Во многих случаях базовые действия полиции, такие как проверка алиби или вещественных доказательств, могли бы предотвратить эти аресты, считают эксперты.