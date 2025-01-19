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Опубликовано 19 января 2025, 21:52
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Полиция слишком доверилась ИИ — в 15 из 23 случаях нет ручной проверки арестованных

После распознавания лиц
Некачественное изображение, загруженное в программу распознавания лиц ИИ, привело к неправомерному аресту Кристофера Гэтлина, 29-летнего отца четверых детей, в США. Несмотря на отсутствие связи с преступлением, Гэтлин провел в тюрьме более двух лет, поскольку не мог позволить себе внести залог в размере 75 000 долларов. Его случай подчеркивает тревожную тенденцию, когда полиция использует инструменты искусственного интеллекта для проведения арестов без дополнительных доказательств, пишут СМИ.
Полиция слишком доверилась ИИ — в 15 из 23 случаях нет ручной проверки арестованных
© Ferra

Расследование Washington Post показало, что 15 из 23 полицейских департаментов рассматривали арестованных подозреваемых только на основании совпадений с данными ИИ, часто нарушая свои собственные правила, требующие дополнительных доказательств. Некоторые офицеры рассматривали результаты ИИ как окончательные, а в одном отчете даже назвали совпадение «100-процентной уверенностью».

Случай Гатлина не уникален. По меньшей мере восемь человек были несправедливо арестованы из-за ошибок идентификации ИИ. Во многих случаях базовые действия полиции, такие как проверка алиби или вещественных доказательств, могли бы предотвратить эти аресты, считают эксперты.