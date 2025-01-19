Расследование Washington Post показало, что 15 из 23 полицейских департаментов рассматривали арестованных подозреваемых только на основании совпадений с данными ИИ, часто нарушая свои собственные правила, требующие дополнительных доказательств. Некоторые офицеры рассматривали результаты ИИ как окончательные, а в одном отчете даже назвали совпадение «100-процентной уверенностью».

Случай Гатлина не уникален. По меньшей мере восемь человек были несправедливо арестованы из-за ошибок идентификации ИИ. Во многих случаях базовые действия полиции, такие как проверка алиби или вещественных доказательств, могли бы предотвратить эти аресты, считают эксперты.