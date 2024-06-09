Полицию Бангладеш обвинили в продаже данных граждан через Telegram

Бейкер подтвердил подлинность письма, заявив, что ведомственное расследование продолжается. Обвиняемые чиновники - суперинтендант полиции из Антитеррористического подразделения (ATU) и помощник суперинтенданта из Батальона быстрого реагирования (RAB 6) - были пойманы после того, как следователи проанализировали системные журналы NTMC.

NTMC, который критикуют за отсутствие гарантий защиты от злоупотреблений, контролирует телекоммуникации для предотвращения угроз национальной безопасности. Утверждается, что чиновники получали доступ к конфиденциальным данным через Национальную разведывательную платформу (NIP) NTMC чаще, чем их коллеги, что и послужило поводом для расследования.

В результате доступ к NIP для ATU и RAB 6 был приостановлен.