Полицию Бангладеш обвинили в продаже данных граждан через Telegram

Опубликовано 09 июня 2024, 02:15
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Полицию Бангладеш обвинили в продаже данных граждан через TelegramПодозреваемых задержали
Два высокопоставленных сотрудника полицейских подразделений по борьбе с терроризмом Бангладеш обвиняются в продаже личной информации граждан в Telegram, говорится в письме бригадного генерала Мохаммада Бакера, главы Национального центра мониторинга телекоммуникаций (NTMC). В числе проданных данных - данные о национальной личности и записи мобильных телефонов.
Бейкер подтвердил подлинность письма, заявив, что ведомственное расследование продолжается. Обвиняемые чиновники - суперинтендант полиции из Антитеррористического подразделения (ATU) и помощник суперинтенданта из Батальона быстрого реагирования (RAB 6) - были пойманы после того, как следователи проанализировали системные журналы NTMC.
NTMC, который критикуют за отсутствие гарантий защиты от злоупотреблений, контролирует телекоммуникации для предотвращения угроз национальной безопасности. Утверждается, что чиновники получали доступ к конфиденциальным данным через Национальную разведывательную платформу (NIP) NTMC чаще, чем их коллеги, что и послужило поводом для расследования.
В результате доступ к NIP для ATU и RAB 6 был приостановлен.