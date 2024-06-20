Положение TikTok в США ухудшилось из-за “конфиденциальности детей”

Председатель FTC Лина Хан объявила о передаче дела в суд в X (экс-Twitter), подчеркнув опасения, что TikTok нарушал или готов нарушить законы о конфиденциальности детей. В ходе расследования были рассмотрены вопросы, возникшие в ходе урегулирования в 2019 году, связанного с Musical.ly, а теперь TikTok. Ранее издание Politico сообщало, что FTC изучает вопрос о том, вводила ли TikTok в заблуждение пользователей относительно доступности данных в Китае.

Публичное признание FTC о передаче дела в суд необычно, но регулятор счел, что это отвечает "общественным интересам". Этот шаг усиливает давление на TikTok, который в то же время борется за то, чтобы избежать запрета со стороны правительства США, связанным с его китайской материнской компанией.