Поляк обошёл ИИ и стал лучшим программистом мира

Главной сенсацией стало то, что Пшемыслав обошёл не только всех участников, но и специально подготовленного ChatGPT. Разрыв в итогах между ним и искусственным интеллектом составил почти 10%.

Соревнование длилось 10 часов и требовало от участников решения сложнейших задач на оптимизацию без подсказок и готовых решений. После завершения турнира Дэмбяк написал: «Человечество победило (пока что)!»

Интересно, что у победителя нет высшего образования и он никогда не работал по найму. В молодости мечтал стать супергероем, диджеем или даже профессиональным игроком в покер. Тем не менее, он стал одним из сильнейших программистов мира и неоднократно побеждал в международных соревнованиях.

Победу поляка отметил даже глава OpenAI Сэм Альтман, написав в соцсетях: «Отличная работа, Psyho».