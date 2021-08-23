Пользователь показал примеры фейковых объявлений на Avito

По словам Сергея, один из примеров компании с фейковыми объявлениями на "Авито" - это "Глобал драйв". И не случайно об этой организации в интернете много негативных отзывов.

Среди объявлений о продаже моторов б/у пользователь нашёл предложение от двух водомоторных центров. Мотор указан в объявлении был нужный. В один из них он позвонил, договорился, что приедет на следующий день утром. В итоге по внешнему виду всё сошлось с информацией в объявлении, а вот по цене нет. Вместо 32 100 рублей он оказался 40 000 рублей. Кроме того, всего к Сергею подходили пять разных менеджеров и некоторые почему-то говорили, что мотор новый, а не подержанный.