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Пользователь показал примеры фейковых объявлений на Avito

И рассказал, как крупные компании могут обманывать покупателей
Пользователь портала vc.ru поделился своей историей неудавшейся покупки мотора для лодки через сервис.
Пользователь показал примеры фейковых объявлений на Avito

По словам Сергея, один из примеров компании с фейковыми объявлениями на "Авито" - это "Глобал драйв". И не случайно об этой организации в интернете много негативных отзывов.

Среди объявлений о продаже моторов б/у пользователь нашёл предложение от двух водомоторных центров. Мотор указан в объявлении был нужный. В один из них он позвонил, договорился, что приедет на следующий день утром. В итоге по внешнему виду всё сошлось с информацией в объявлении, а вот по цене нет. Вместо 32 100 рублей он оказался 40 000 рублей. Кроме того, всего к Сергею подходили пять разных менеджеров и некоторые почему-то говорили, что мотор новый, а не подержанный.

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Сотрудники магазина также говорили, что никак не связаны с "Глобал драйв", однако на горячей линии этой компании сотрудники сообщают противоположное: что это один из филиалов. И во втором водомоторном центре ("Полярная звезда"), где в объявлении указан был нужный мотор, тоже говорят, что тот магазин является филиалом.

После этого Сергей написал представителям "Авито" о том, что объявление - фейк. Все доказательства также прикрепил. Но работники сервиса в конце концов не обнаружили никаких нарушений, поэтому объявления сейчас до сих пор активны.