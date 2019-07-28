Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»

«YANDEX R.I.P.» публиковал странные сообщения, одно из которых гласило «Яндекс нима», а другое было скриншотом с ролика блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

Интересно, что в Telegram нельзя зарегистрировать без специального разрешения канал с именем короче 5 символов. Новому владельце же как-то удалось перехватить доступ.

Издание «Код Дурова» уже выяснило, как это произошло. Как оказалось, мессенджер автоматически удалил аккаунт администратора бота «Яндекса» из-за неактивности. Самого бота, естественно, удалили тоже. Тогда освободился адрес @ya, и его успел занять один из пользователей Telegram. Зарегистрировать имя из двух символов удалось потому, что оно уже было активно в мессенджере.

Для оформления использовано фото «Яндекса»