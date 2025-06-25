Пользователей Android обеспокоила новая рассылка о доступе ИИ Google к данным

Опубликовано 25 июня 2025, 21:371 мин.
Пользователей Android обеспокоила новая рассылка о доступе ИИ Google к даннымОт Gemini
Google уведомила пользователей, что с 7 июля 2025 года помощник Gemini сможет помогать в работе с приложениями Телефон, Сообщения, WhatsApp и другими, вне зависимости от того, включена ли у вас функция Gemini Apps Activity. Это вызвало вопросы о приватности.
Непонятно, будет ли Gemini всё равно иметь доступ к этим приложениям, даже если пользователь отключил соответствующие настройки. В письме говорится, что отключить эту функцию можно в настройках приложений, но не уточняется, как именно это сделать и что именно при этом отключится.
Ссылка в письме ведёт на страницу с информацией о конфиденциальности Gemini, но там нет подробностей о том, что именно изменится. В частности, непонятно, сможет ли Gemini читать или отправлять сообщения, просматривать звонки.
Срок запуска изменений — менее двух недель, и Google пока не дал разъяснений.