Приложения
22:34, 24 ноября 2023
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Пользователей Android возмутило удаление Google быстрого доступа к уведомлениям

Было действительно удобнее

Волна недовольства охватила пользователей Android, поскольку в последнем обновлении Android 14 Google загадочным образом убрала их любимую функцию. Ярлык на значках приложений, открывающийся при долгом нажатии и позволяющий просмотреть уведомления, бесследно исчез.

В комментариях на Google Issue Tracker слышны голоса регресса и разочарования. Комментаторы выражают недовольство, а один из пользователей считает удаление «неудачным шагом», который значительно ухудшил видимость уведомлений. Еще один пользователь призывает Google пересмотреть решение.

Прислушается ли Google к мольбам поклонников Android и вернет ли обратно столь дорогой для них ярлык уведомлений? Только время покажет.

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