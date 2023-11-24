Пользователей Android возмутило удаление Google быстрого доступа к уведомлениям

В комментариях на Google Issue Tracker слышны голоса регресса и разочарования. Комментаторы выражают недовольство, а один из пользователей считает удаление «неудачным шагом», который значительно ухудшил видимость уведомлений. Еще один пользователь призывает Google пересмотреть решение.

Прислушается ли Google к мольбам поклонников Android и вернет ли обратно столь дорогой для них ярлык уведомлений? Только время покажет.