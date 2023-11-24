Пользователей Android возмутило удаление Google быстрого доступа к уведомлениям

22:34, 24 ноября 2023
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Пользователей Android возмутило удаление Google быстрого доступа к уведомлениямБыло действительно удобнее
Волна недовольства охватила пользователей Android, поскольку в последнем обновлении Android 14 Google загадочным образом убрала их любимую функцию. Ярлык на значках приложений, открывающийся при долгом нажатии и позволяющий просмотреть уведомления, бесследно исчез.
В комментариях на Google Issue Tracker слышны голоса регресса и разочарования. Комментаторы выражают недовольство, а один из пользователей считает удаление «неудачным шагом», который значительно ухудшил видимость уведомлений. Еще один пользователь призывает Google пересмотреть решение.
Прислушается ли Google к мольбам поклонников Android и вернет ли обратно столь дорогой для них ярлык уведомлений? Только время покажет.