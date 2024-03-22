Пользователей начало “выкидывать” из Instagram*: новый баг

Пользователей неоднократно "выкидывало" из системы, даже после того, как они вручную входили в нее снова. К этому следует добавить, что некоторые пользователи также сталкиваются с проблемами при загрузке фотографий и историй в Instagram*.

Причина этой ошибки остается загадкой. Это не первый раз, когда платформы Metaсталкиваются со сбоями. Ранее в этом месяце в течение нескольких часов не работали Facebook, Messenger*, Instagram* и Threads*. Хотя Meta* объяснила это "технической проблемой", подробностей было мало. Сегодняшняя ситуация до жути похожа.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена