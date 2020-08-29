Пользователей-расистов попросили удалить приложение Uber

Это акция, приуроченная к годовщине марша на Вашингтон, и направлена она против расовой несправедливости. Uber не только разослала своим пользователям уведомления, но и установила рекламные щиты с тем же призывом в 13 крупных городах США. На щитах написано: «Если ты терпим к расизму, удали Uber. Чёрные люди имеют право передвигаться без страха».

В принципах Uber прописано, что компания не терпит расизма, дискриминации и преследований на платформе. Uber пообещала стать антирасистской компанией. Помимо этого фирма дала скидки на питание сотрудникам организации по защите гражданских прав и скидки на поездки для участников марша на Вашингтон.